Weird: The Al Yankovic Story, Daniel Radcliffe sarà il protagonista

La star di Harry Potter interpreterà il mitico cantante, comico e attore in un film biografico. La produzione inizierà il mese prossimo, per Roku. Dopo l'annuncio, "Weird Al" Yankovic si è detto “entusiasta” all'idea di essere interpretato da Radcliffe. “Non ho alcun dubbio che questo sarà il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno” ha detto con la sua irresistibile ironia. Yankovic in USA è così famoso che Paul Russ (l’uomo più sexy del mondo) ad Halloween si è travestito da lui

Se magari in Italia c'è ancora qualcuno a cui questo nome non dice molto, oltre oceano dire "Weird Al" Yankovic è come pronunciare una formula di magia (rimanendo in tema Harry Potter). Il cui sortilegio è quello di fare ridere a crepapelle. Nella sua decennale carriera, "Weird Al" Yankovic è diventato uno degli artisti più noti degli Stati Uniti d'America. Per capire di quale livello di fama stiamo parlando, basti pensare che Paul Rudd (ossia l’uomo decretato come il più sexy del mondo) per Halloween si è travestito proprio da lui, da Yankovic. Della serie: Essere "Weird Al" Yankovic (per parodiare un altro titolo di film oggi molto citato, ossia Essere John Malkovich, assai nominato in queste ore poiché l’attore due volte premio Oscar è stato respinto dall’hotel Danieli di Venezia perché sprovvisto di super Green Pass . Quindi "Essere John Malkovich" non serve a nulla: la legge vale per tutti, fortunatamente).

Attivo non solo nelle sette note ma anche nella settima arte, ha scritto e recitato nel film UHF (1989) e nella serie televisiva The Weird Al Show (1997). È apparso in innumerevoli cameo e ha pure scritto due libri per bambini, When I Grow Up e My New Teacher and Me!

Le sue parodie di canzoni famose



"Weird Al" Yankovic è conosciuto soprattutto per le sue irresistibili parodie di canzoni popolari, tra cui una versione di Beat It di Michael Jackson (che ha riscritto e ribattezzato come Eat It) e Another One Bites The Dust dei Queen (che è diventato Another One Rides The Bus).



Tantissime star come Donny Osmond, Seth Green e Jack Black sono apparse nei suoi video.



La reazione di Yankovic alla notizia che sarà Radcliffe a interpretarlo



Reagendo all'annuncio del protagonista del biopic, il musicista statunitense di 62 anni si è detto "entusiasta" di essere impersonato dalla star di Harry Potter.



"Quando il mio ultimo film UHF è uscito nel 1989, ho fatto un voto solenne ai miei fan che avrei pubblicato un film importante ogni 33 anni, come un orologio", ha detto. "Sono molto felice di dire che siamo nei tempi previsti”.



E ha mostrato tutta quella sua vis comica che l’ha consacrato a mito anche con le seguenti parole ironiche: “Sono assolutamente entusiasta del fatto che Daniel Radcliffe mi interpreti nel film. Non ho alcun dubbio che questo sarà il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno".

Queste parole non possono che farci scoppiare a ridere. Per chi non l'avesse notato, si tratta di sarcasmo dato che sta parlando dell'attore-icona di una delle saghe più viste della storia, ossia Harry Potter…