Malkovich respinto al Danieli di Venezia perché senza Super Green Pass

Il famoso attore e regista hollywoodiano non è stato accettato presso l'albergo di lusso in Laguna perché sprovvisto di certificazione verde. Il due volte candidato all'Oscar si trova a Venezia per le riprese della serie televisiva "Ripley", remake del film "Il talento di Mr. Ripley" (dal romanzo omonimo del 1955). La produzione ha dovuto cercare una sistemazione alternativa per il divo. Da notare che sul set dello show è scoppiato un focolaio di Covid

"Essere John Malkovich" fortunatamente non serve a nulla: la legge vale per tutti, compreso un divo hollywoodiano celebre come il mitico attore e regista statunitense messo a titolo, che è stato appena respinto dall'Hotel Danieli di Venezia perché senza super Green Pass.



L'attore due volte candidato all'Oscar (per Le stagioni del cuore nel 1985 e per Nel centro del mirino nel 1994) si trova attualmente in Laguna per le riprese di Ripley.

Quest'ultima è la serie televisiva remake del film Il talento di Mr. Ripley, adattamento cinematografico di successo del romanzo omonimo scritto nel 1955 dalla scrittrice statunitense Patricia Highsmith.



Malkovich avrebbe dovuto soggiornare in una suite del prestigioso albergo, l’hotel extra-lusso che affaccia sul Canal Grande.

Però non ha presentato la certificazione verde richiesta dalla normativa vigente italiana, ergo: bye bye John Malkovich!

La reception l’ha respinto e il divo ha dovuto trovare una diversa sistemazione.