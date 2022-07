I Segreti di Silente, da domani in anteprima mondiale

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald ha intenzione di prendere il controllo del mondo magico, ma non può fermarlo da solo. Per questo, toccherà al Magizoologo Newt Scamander guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso pasticciere babbano in una pericolosa missione, in cui incontreranno animali vecchi e nuovi e si scontreranno con i seguaci, sempre più numerosi, di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, per quanto ancora Silente potrà rimanere in disparte? La sceneggiatura ufficiale di Animali Fantastici. I Segreti di Silente completa perfettamente l'esperienza del film, e invita i lettori a esplorare ogni scena del copione scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves. Sono inclusi contenuti speciali inediti (tra cui bozzetti dei costumi, rendering e grafiche dei set), commenti del cast e approfondimenti dei team di creativi che hanno lavorato al film. Una storia piena di magia, duelli spettacolari e creature straordinarie: il terzo capitolo della saga di Animali Fantastici è avventura epica allo stato puro.