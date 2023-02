11/11 ©Ansa

Anche Sil Confesercenti ha ribadito “l'importanza di questo strumento, in particolare per avvicinare i giovani alla lettura". "Noi come Sindacato Librai Confesercenti – ha detto la presidente Cristina Giussani – avremmo preferito che i 500 euro andassero a tutti i ragazzi, perché crediamo fortemente che questo strumento abbia contribuito alla crescita culturale di chi ne ha beneficiato. Chiediamo che quest’anno venga utilizzato dall'esecutivo per aprire un confronto con le parti per studiare migliori regole di utilizzo, atte a rendere più efficiente la misura"

Cambia il paniere Istat: dalla visita sportiva ai massaggi, le novità di quest’anno