Bonus cultura, come ottenere i 500 euro su 18app e quando scade

Al via da oggi le registrazioni per ottenere il beneficio da spendere nelle attività culturali per gli studenti che sono diventati maggiorenni nel 2022. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Partono oggi le registrazioni per ottenere il Bonus cultura 18app per gli studenti che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2022, vale a dire i classe 2004. Per richiedere l'agevolazione occorre accedere al sito ufficiale di 18app attraverso lo Spid o la Carta d'Identità Elettronica e inserire i propri dati anagrafici. Dopodiché si riceverà una mail di conferma e si avrà accesso, tramite app, al proprio portafoglio digitale, pari appunto a 500 euro complessivi.

Spese in ambito culturale

approfondimento

Bonus cultura, dal 2024 sarà legato a Isee e voto di maturità

I soldi messi a disposizione dei neo-diciottenni, che non possono essere convertiti in contanti, possono essere spesi solo dal titolare del Bonus e solo in ambito culturale. Si potranno così acquistare biglietti per musei e concerti, per il cinema e i teatri, i libri, l'abbonamento ai giornali (anche in versione digitale), ma anche per corsi linguistici e artistici.

Si tratta dell'ultimo anno in cui il Bonus cultura verrà assegnato ai neo-maggiorenni con queste modalità. Il governo Meloni ha infatti già annunciato che a partire dal 2024 la versione attuale di 18app verrà sostituita da altri due strumenti per incentivare il consumo di cultura dei giovani, vale a dire la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito.