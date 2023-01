La riunione è prevista per le 14.30, al ministero delle Imprese e del made in Italy. L’obiettivo: esaminare la situazione di tutta la filiera. Ma le premesse per una revoca dell'agitazione del 25 e 26 gennaio non sono buone. A inasprire le tensioni, anche la notizia dell'indagine dell'Antitrust su alcune compagnie petrolifere che non avrebbero vigilato sui prezzi applicati alla pompa