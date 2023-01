Bonus trasporti 2023, a chi spetta e come richiederlo

3/9 ©IPA/Fotogramma

Sarà destinato a coloro che hanno un reddito non superiore ai 20mila euro, invece dei 35mila della prima agevolazione. Il buono avrà il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo del valore dell'indicatore Isee

Bonus trasporti, in arrivo nuovo sostegno per i pendolari: come funziona