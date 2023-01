4/10 ©IPA/Fotogramma

Non è noto per ora come potrebbe funzionare il nuovo “bonus trasporti”: l’ultimo modello che può essere preso in esame è proprio il sostegno scaduto con la fine del 2022, che prevedeva uno sconto fino a 60 euro sugli abbonamenti mensili e annuali

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia