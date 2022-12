6/9 ©IPA/Fotogramma

CAPITOLO IMPRESE – Per le aziende verrà portato a compimento il percorso di totale cancellazione dell’Irap. Come spiega Leo, “il sistema è sbilanciato. Per esempio, il professionista singolo non paga l’Irap mentre la pagano gli studi professionali e le società di persone. In questi casi l’Irap andrà tolta e magari sostituita con un’addizionale Ires”. L’idea per le pmi è quella del concordato preventivo. Ma “anche per le grandi aziende la logica da seguire è quella della cooperazione”

Delega fiscale, sì della Camera. Dal catasto all'Irpef, cosa prevede