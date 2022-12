Fisco, le scadenze di dicembre 2022: calendario completo

5/10 ©IPA/Fotogramma

IRPEF, IVA e contributi INPS/1 – Il 16 dicembre sono previsti inoltre gli adempimenti periodici Irpef, Iva e i contributi Inps. Per quanto riguarda i primi, il versamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo: 1001 per Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio, 1002 per Ritenute su emolumenti arretrati, 1012 per Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro