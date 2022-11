Le Borse e i mercati di oggi, effetto cedola su Milano: Ftse Mib -0,8%

In un contesto di generale debolezza per le piazze finanziarie europee, Milano prosegue la prima seduta della settimana in negativo dello 0,8% a 24.524 punti risentendo soprattutto dello stacco cedola di alcune big del Ftse Mib come Banca Mediolanum, Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Recordati, Tenaris e Terna. Occhi degli investitori puntati anche sulla Cina, dove le autorità hanno annunciato una nuovo inasprimento della misure anti Covid in scia alla crescita dei contagi. Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 189 punti con il tasso dei buoni italiani al 3,9%. Al Ttf di Amsterdam gas in calo in calo a 114 euro al megawattora mentre gli Stati membri dell'Ue continuano a discutere su come limitare le impennate dei prezzi in vista della riunione dei ministri dell'Energia in programma giovedì. C'è attesa per la legge di Bilancio da oltre 30 miliardi di euro che verrà discussa questa sera in Consiglio dei ministri.