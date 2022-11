Pil Italia 2023, Moody's taglia le stime di crescita a -1,4%

L’agenzia di rating rivede al ribasso le sue previsioni di "crescita zero" e per il prossimo anno ipotizza l’ingresso del nostro Paese in recessione. Tagliate anche le prospettive per l’economia del G20, la cui crescita dovrebbe fermarsi all’1,3% contro il precedente +2,5%. In contrazione pure Germania (-1,8%), Francia (-0,7%), Gran Bretagna (-0,5%) mentre gli Usa cresceranno di un modesto +0,4%