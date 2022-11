Piazza Affari si attesta in calo dello 0,9% in linea con gli altri listini europei nel giorno seguente alla decisione della Fed di alzare i tassi interesse di un ulteriore 0,75% portandoli al 4%. Sull'obbligazionario, spread Btp-Bund in rialzo a 218 punti con il rendimento del decennale che sale al 4,452%. Ad Amsterdam gas in rialzo del 6,07% a 133,5 euro al megawattora in vista della riunione dei ministri degli esteri del G7 in programma per oggi