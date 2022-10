Piazza Affari, focus titoli

In una Piazza Affari penalizzata dai timori per le mosse della Bce vanno male i titoli del comparto bancario. Generali cede lo 0,27%, Bper lo 0,25%, Mediobanca lo 0,29% Intesa lo 0,10% mentre Unicredit segna un -0,26% all'indomani dei dati dei primi nove mesi. In evidenza Saipem (+2,63%) dopo i conti che hanno visto una riduzione della perdita, un incremento dei ricavi nei primi nove mesi dell'anno e la revisione al rialzo dei target per l'intero 2022. Bene invece il settore energetico, in particolare Eni (+0,75%) mentre Enel arretra dello 0,58%. In ordine sparso gli industriali: Leonardo +0,69%, Stellantis -0,27%, Stm perde il 2,81% nel giorno in cui ha diffuso i dati di bilancio. Tim segna un -0,20%.