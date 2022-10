Ue lancia indice di riferimento del Gnl alternativo al Ttf

La Commissione europea propone di sviluppare un nuovo indice di prezzo complementare per il Gnl, alternativo rispetto al Ttf di Amsterdam. Si legge nella bozza della comunicazione sul caro energia che sarà presentata domani dalla presidente Ursula Von der Leyen. L'Agenzia Ue per la cooperazione tra i regolatori energetici (Acer) sarà incaricata di "raccogliere le informazioni necessarie per creare il nuovo benchmark entro la fine del 2022" e "l'indice dovrebbe essere disponibile in tempo per la prossima stagione di riempimento" degli stoccaggi "all'inizio del 2023".