Banche centrali, cosa succede se fermano il rialzo dei tassi?

A Sky TG24 Business, l'opinione di Alberto Tocchio, Head of European Equity and Thematics, e Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Guarda il video

Per cercare di frenare la corsa dell'inflazione, nelle ultime settimane la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve hanno messo in atto politiche di rialzo dei tassi d'interesse. La Bank of England si è spinta oltre, decidendo di adottare un metodo ibrido di rialzo dei tassi e, insieme, di acquisto dei titoli di Stato. Ma cosa potrebbe accadere se le Banche centrali decidessero ora di rallentare o fermare del tutto il rialzo dei tassi? E quali sono le differenze tra lo scenario americano e quello europeo? A Sky TG24 Business hanno provato a rispondere a queste domande Alberto Tocchio, Head of European Equity and Thematics, e Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 7 ottobre (rivedila qui), spazio anche alle preoccupazioni per la tenuta del sistema finanziario, con diversi analisti che paventano l'arrivo di un nuovo "2008".