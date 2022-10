Energia, razionamenti per aziende: le ipotesi del piano di risparmio

5/10 ©IPA/Fotogramma

Gli scenari preventivati sono due. Il primo prevede che la Russia fermi le esportazioni di gas a partire da novembre. In questo caso potrebbe essere richiesto alle aziende di interrompere i propri consumi, forse per un mese. Una seconda ipotesi mette in conto che i rifornimenti russi arrivino a zero a partire da gennaio. Questa eventualità non dovrebbe però portare a razionamenti estremi per le aziende, perché entro gennaio le misure generali potrebbero aver già portato a risultati concreti

Caro energia, ipotesi ora legale tutto l'anno: pochi i risparmi