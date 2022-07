10/10 ©Ansa

Sullo sfondo, rimangono le tensioni all’interno della maggioranza. Mentre il segretario del Pd Enrico Letta avvisa che “il governo Draghi è per noi l'ultimo della legislatura”, il leader del M5S Giuseppe Conte torna a minacciare l’esecutivo. “Abbiamo consegnato un documento al premier Draghi in cui pretendiamo un cambio di passo immediato per sostenere davvero famiglie e imprese travolte dalla crisi. Rispetto a quelle priorità c’è la concreta determinazione ad affrontarle adesso? Se la risposta è sì noi ci siamo, se è no non ci possiamo essere”, ha detto