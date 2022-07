Scioperi a luglio 2022, dai taxi ai treni: date e orari

3/10 ©Ansa

I tassisti italiani criticano la parte del decreto che stabilisce "l'adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti". Così come, più in generale, "la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati"

