Governo, Conte minaccia: "Cambio di passo o ce ne andiamo"

Le altre forze politiche, però, non mostrano di voler tendere la mano ai pentastellati. In particolare tante continuano a chiedere una profonda revisione del Reddito di cittadinanza, principale misura promossa dal Movimento. Lo stesso Conte ha chiesto al premier Draghi di far rispettare dal resto della maggioranza la principale misura decisa dal governo allora guidato dal leader M5s. E non indietreggia: "Abbiamo consegnato un documento al premier Draghi in cui pretendiamo un cambio di passo immediato per sostenere davvero famiglie e imprese travolte dalla crisi. Servono segnali immediati. Nessuno si salverà da crisi e inflazione con un bonus una tantum da 200 euro. Il Movimento 5 Stelle è nato per difendere i diritti dei cittadini e rispondere ai loro bisogni reali. Ad ogni costo, in ogni momento", ha scritto Conte sui social.

Conte e le "urgenze del Paese"

"Nel documento (quello consegnato al premier, ndr) - ha rivendicato Conte - non troverete bandierine, né un libro dei sogni, trovate le urgenze del Paese. E se a queste urgenze, in una situazione serissima, drammatica, non si dà una risposta, capite che non ci sono le condizioni per continuare a condividere una responsabilità rispetto a processi decisionali in cui noi siamo stati marginali. Rispetto a quelle priorità - ha proseguito - c’è non tanto il desiderio ma la concreta determinazione ad affrontarle adesso? Altrimenti la situazione peggiorerà e questa responsabilità di aspettare che peggiori senza intervenire, non la possiamo condividere. Se la risposta è sì - ha concluso - noi ci siamo, se è no non ci possiamo essere, ma per responsabilità”.