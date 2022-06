5/13 ©Ansa

"Noi sin qui abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, che ci procurano sofferenza. Sono rimasto sinceramente sconcertato - ha chiarito Conte parlando di Draghi - Abbiamo sempre spinto il governo a essere protagonista in Italia e in Europa e lo spingiamo a essere protagonista in consessi internazionali di telefonate di pace, volte a risolvere i problemi degli italiani, per il caro bollette. Ecco, non immaginavamo che ci fosse anche questo tipo di telefonate"

M5S, Grillo: "Con Conte andiamo d'accordo, restiamo al governo"