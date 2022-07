Governo: oggi telefonata fra Draghi e Conte, lunedì l’incontro

Il presidente del Consiglio e il leader del M5S si sentono nel pomeriggio, poi settimana prossima il faccia a faccia. Ieri il premier ha ribadito la sua estraneità al caso sollevato dal sociologo De Masi - secondo cui Draghi avrebbe chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal Movimento - e ha assicurato che il governo "non rischia" ma "non si fa senza i 5 Stelle"

Dopo due giorni di tensioni, telefonate e dichiarazioni, ci sarà oggi nel pomeriggio una telefonata fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. Poi, lunedì, un incontro di persona. Passi necessari per cercare di risolvere il caso scoppiato dopo le dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui Draghi avrebbe chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal Movimento perché inadeguato. Circostanza smentita ufficialmente da Palazzo Chigi e poi dal premier stesso, che si è detto "completamente estraneo" alla vicenda e ha chiarito di non aver "mai fatto le dichiarazioni che mi sono state attribuite sui 5 Stelle": se ci sono "riscontri oggettivi, come mi dicono, vediamoli...", ha affermato, perché "io non li trovo".