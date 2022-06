È polemica dopo che il sociologo De Masi ha detto al Fatto Quotidiano: "Grillo mi ha raccontato che Draghi gli ha chiesto di rimuovere Conte dal M5S perché inadeguato". L’ex premier: “Sono rimasto sconcertato. Il nostro atteggiamento non cambia, il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, è tutelare gli italiani”. Grillo: “Coprite con le vostre storielle la verità”. Il presidente del Consiglio: "Con Conte ci siamo parlati, abbiamo cominciato a chiarirci, il governo non rischia"

Conte si è detto "sconcertato" per le voci su una presunta richiesta di Draghi a Grillo di rimuoverlo dal Movimento: "Noi sin qui abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, che ci procurano sofferenza. Sono rimasto sinceramente sconcertato". Ma ha escluso una crisi nella maggioranza: "Il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani".

Conte: “Mi attaccano per distruggere il Movimento”

"Con lealtà e correttezza, abbiamo sempre spinto il governo ad essere protagonista in Italia e in Europa - ha proseguito Conte - E lo spingiamo a essere in consessi internazionali protagonista di telefonate di pace, volte a risolvere i problemi degli italiani, per il caro bollette. Ecco, non immaginavamo che ci fosse anche questo tipo di telefonate". Poi ha detto: “Io sono attaccato quotidianamente per distruggere il Movimento. È sotto gli occhi di tutti, io personalmente e il Movimento siamo sotto attacco, perché alcune posizioni non rientrano nel pensiero diffuso, dominante”. E quindi ha concluso: “Qui sono in gioco i valori della democrazia. Le forze politiche sono il pilastro delle nostre istituzioni democratiche. Sbaglierebbe qualcuno che può godere o sghignazzare di questi passaggi”.

Draghi: “Ci siamo parlati, governo non rischia”

La replica di Mario Draghi è arrivata da Madrid, dove il premier ha partecipato al vertice Nato. "Ci siamo parlati con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto”, ha detto il presidente del Consiglio, che poi ha assicurato: “Il governo non rischia".