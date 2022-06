Anche questa mattina Beppe Grillo è arrivato in Senato per proseguire i suoi incontri con i parlamentari del Movimento. Il garante si trova a Roma per il terzo giorno consecutivo, cosa che non accadeva da molto tempo. Come riporta l'agenzia stampa AdnKronos, Grillo ha scongiurato l'ipotesi che il M5s possa uscire dal governo. Con Draghi il Movimento ha preso un impegno, e quell'impegno lo mantiene: queste le parole che Grillo avrebbe pronunciato nel corso degli incontri a Montecitorio. Si tratta tuttavia di un esecutivo, come ha sottolineato il garante, che "ci deve ascoltare di più". Sul tavolo infatti anche i parlamentari hanno messo la necessità di portare avanti le battaglie del Movimento come quella della transizione ecologica che si traduce nella conferma del superbonus 110%, anche a costo di arrivare ad un accordo con cui fare un tagliando alla misura.