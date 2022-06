Il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamattina. Il colloquio, a quanto si apprende, viene considerato un normale incontro durante il quale, come sempre avviene al termine di appuntamenti internazionali, il premier ha riferito dell'esito dei summit al Capo dello Stato. In particolare Draghi è salito al Colle per fare il punto sul G7 ed il vertice Nato a Madrid.