2/12 ©IPA/Fotogramma

BONUS PRIMA CASA - Il decreto Sostegni bis contiene un incentivo rivolto a chi non ha ancora compiuto 36 anni e ha un Isee che non va oltre i 40mila euro l'anno. Per ottenerlo non è necessario avere un contratto a tempo indeterminato

Vacanze, i bonus per l'estate 2021