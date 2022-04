5/16 ©Ansa

La ragazza, quindi, era stata portata in una struttura protetta per minori fino all’11 aprile 2021, quando era tornata a casa per recuperare i documenti e il passaporto. La madre l’aveva pregata, con un sms, di restare con loro, assicurandole che non le avrebbe più imposto ciò che Saman non voleva fare. La 18enne era quindi tornata a casa, salvo poi rivolgersi nuovamente ai carabinieri, il 22 aprile per denunciare il sequestro dei documenti da parte dei genitori