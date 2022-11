Saman Abbas, padre arrestato in Pakistan per frode fiscale

Il padre di Saman Abbas è stato arrestato in Pakistan per frode. A dare la notizia in esclusiva è stata la trasmissione Quarto Grado, che lo ha appreso da fonti di polizia del Punjab. Shabbar Abbas è stato raggiunto dalla polizia distrettuale pakistana per una frode stimata intono ai 20 mila dollari. L’uomo si era reso irreperibile a seguito delle accuse che gli sono state rivolte circa la sparizione della figlia diciottenne, risalente al 30 aprile dello scorso anno a Novellara, in provincia di Reggio-Emilia.