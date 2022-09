Omicidio Saman, la madre intercettata: "Noi siamo morti lì"

Fratello di Saman testimone chiave

approfondimento

Saman, il racconto del cugino: "Uccisa con una corda e gettata nel Po"

Il fratello di Saman è uno dei testimoni chiave. Sentito in incidente probatorio il 18 giugno 2021, ha accusato i familiari del delitto, in particolare ha indicato lo zio Danish Hasnain come l'esecutore materiale. In questa telefonata il ragazzo parla con la madre di altri due familiari, non indagati, che secondo lui avrebbero istigato il padre nell'organizzazione dell'omicidio della sorella. Il giovane è arrabbiato nei confronti dei due - uno zio e un cugino - ritenendoli responsabili moralmente per la fine di Saman e lasciando trasparire sentimenti di vendetta. La madre cerca invece di calmarlo chiedendogli di "lasciarli stare". "Quelli che danno consigli storti, con quelli bisogna fare così", dice il ragazzo. La madre replica: "Lasciali stare, mandali dal diavolo". E ancora, il giovane cita una frase riportata di questi familiari "Se era mia figlia, anch'io facevo così con lei'. Io non ho dimenticato niente. Li raddrizzerò questi due". A quel punto la madre ribatte: "Tu non sai di lei?", probabilmente riferendosi ai comportamenti di Saman. "Davanti a te a casa... noi siamo morti sul posto, per questo tuo padre è a letto e anche la madre (parla di sé in terza persona, ndr) a letto". "Anche di lei non è che non sai, da costretti è successo quello che è successo, anche tu lo sai, figlio mio non sei bambino, sei giovane anche e comprendi tutte le cose". E poi in passaggi seguenti: "Tu sei a conoscenza di tutto", dice al figlio. "Pensa a tutte le cose, i messaggi che ci facevi ascoltare la mattina presto, pensa a quei messaggi, pensa e poi di' se i tuoi genitori sono sbagliati". "Ora mi sto pentendo, perché ho detto", risponde il ragazzo. Tra l'altro secondo un cugino sentito dai carabinieri di Reggio Emilia, un elemento che avrebbe fatto da scintilla all'omicidio della diciottenne sarebbe stata una foto di un bacio tra Saman e il fidanzato, per le vie di Bologna, condivisa su un social dalla ragazza. A vederla fu il fratello minorenne che la mostrò ai familiari, scatenandone l'ira.