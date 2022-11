Saman, Pakistan emette ordine di arresto per i genitori

La fuga in Pakistan

Omicidio Saman, la madre intercettata: "Noi siamo morti lì"

Shabbar e Nazia sono partiti da Novellara il primo maggio, in direzione Pakistan, mentre di Saman si è persa ogni traccia dalla notte precedente. Per i due è stato fissato il processo per il 10 febbraio davanti al tribunale di Reggio Emilia: rispondono del delitto in concorso con Danish Hasnain, lo zio della ragazza, ritenuto l'esecutore materiale e con i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, che dopo essere stati arrestati tra Francia e Spagna si trovano in carcere a Reggio Emilia. Tutti e cinque dovranno rispondere di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. Qualora i genitori dovessero venire rintracciati e arrestati dalle forze di polizia pachistane, si aprirebbero le trattative per l'estradizione. "L'Italia l'ha già chiesta - ha ricordato la dirigente Falcicchia - Il Pakistan cita un vecchio trattato del '72, ma per noi l'estradizione non è esclusa. Non c'è un attuale trattato firmato da entrambi i Paesi ed esiste l'estradizione di cortesia, una consuetudine internazionale che spesso tanti Paesi adottano. Siamo molto fiduciosi per la sensibilità che abbiamo riscontrato dalle autorità pachistane, sono stati due anni lunghi ma non privi di impegno e di continue attività svolte dall'Interpol e dal nostro esperto di sicurezza presso l'ambasciata in Pakistan". Recentemente, ha aggiunto "i nostri vertici di cooperazione internazionale, il generale Giampiero Ianni e il prefetto Vittorio Rizzi, hanno incontrato le autorità pachistane a margine di un incontro in India".