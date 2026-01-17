Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. "Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle

modalità che mi hanno portato ad assumerla", ha scritto Scorza. "Non ho nessuna remora né imbarazzo nel confessare che è stata una delle decisioni più sofferte

della mia vita".