Inchiesta sul Garante della Privacy, si dimette membro del collegio Guido Scorza

Cronaca

Lo ha annunciato lui stesso in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'Autorità, è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma 

ascolta articolo

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report.  "Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle
modalità che mi hanno portato ad assumerla", ha scritto Scorza. "Non ho nessuna remora né imbarazzo nel confessare che è stata una delle decisioni più sofferte
della mia vita". 

