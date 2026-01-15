Offerte Sky
Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede

Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine

Nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, a seguito dei servizi di Report, nella sede del Garante della Privacy a Roma sono in corso perquisizioni da parte degli investigatori che stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, risulta indagato insieme agli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione. Il fascicolo sarebbe stato aperto sulle spese di rappresentanza dei componenti dell'Authority.

