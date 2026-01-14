Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caos in Iran, con Donald Trump che annuncia ai manifestanti: "Arriviamo". Intanto, le ong iraniane stimano le vittime a "12mila", mentre per Teheran sarebbero "3mila". Spazio anche al rientro in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò. Prosegue l'inchiesta sulla tragedia a Crans-Montana, mentre emergono nuovi dettagli sul locale Le Constellation e sul caso della proprietaria Jessica Moretti 

