Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caos in Iran, con Donald Trump che annuncia ai manifestanti: "Arriviamo". Intanto, le ong iraniane stimano le vittime a "12mila", mentre per Teheran sarebbero "3mila". Spazio anche al rientro in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò. Prosegue l'inchiesta sulla tragedia a Crans-Montana, mentre emergono nuovi dettagli sul locale Le Constellation e sul caso della proprietaria Jessica Moretti