Saman Abbas, il corpo identificato grazie a un’anomalia dei denti

Cronaca

La 18enne è sparita da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. Il 10 febbraio 2023 a processo i familiari arrestati all'estero: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Nel novembre 2022 arrestato in Pakistan il padre Shabbar Abbas, mentre la madre Nazia Shaheen è latitante. L’uomo, un mese dopo la scomparsa, confessò il delitto in una telefonata. Il 19 novembre 2022 trovati resti umani a Novellara. Il 4 gennaio 2023 la conferma: è il corpo di Saman

La giovane pakistana, secondo chi indaga, sarebbe stata presumibilmente uccisa dai familiari per essersi opposta alle nozze forzate con un cugino in patria. Saman era arrivata in Italia dal Pakistan nel 2016. Il 5 maggio 2021 i carabinieri hanno suonato a casa della ragazza dopo aver ricevuto una denuncia di sparizione da parte di Saqib e non l'hanno trovata