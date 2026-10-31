Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 ottobre: la rassegna stampa

Le proteste di venerdì contro il carovita dominano quasi tutte le aperture dei giornali di oggi, insieme al balzo dell'inflazione al 5,4%. E arriva il monito di Mattarella: "Tenore di vita di cittadini aggredito da inflazione e salari che non crescono". Intanto Papa Leone XIV ha votato alle elezioni midterm Usa. Sul fronte sportivo, attesa per il derby Milan-Inter di questa sera
- Apertura sull'inflazione per il Corriere della Sera: balzo del 5,4% per i prezzi a ottobre. È il valore più alto dal 2023. Mattarella: "Tutelare i cittadini". Poi spazio alle proteste di venerdì 30 ottobre, con le piazze italiane di nuovo piene. E poi grande foto di Laura Procacci, morta dopo che un elicottero militare italiano è precipitato in Serbia, il 29 ottobre.
- "Vita cara, piazze grandi", titola Repubblica con riferimento ai cortei pacifici del 30 ottobre, in 60 città italiane, e alla crescita dell'inflazione. Spazio anche alla Manovra, con la misura sul taglio dell'Irpef che sarà solo per un anno.
- "La protesta assedia i palazzi" titola il quotidiano facendo riferimento alle manifestazioni di venerdì in tutta Italia. Poi spazio al "modello Piemonte" per cambiare l'assistenza agli anziani, con le Rsa da trasformare in centri di servizi e sostegno a domicilio. Focus anche sulla Manovra, con il duello tra governo Meloni e banche.
- Grande foto di Papa Leone XIV in apertura per il quotidiano, che racconta il voto del Pontefice alle elezioni di midterm Usa. Poi spazio anche ai cortei e alle manifestazioni di venerdì in 60 città italiane, tra cariche, momenti di tensione e fermi. Sulla Manovra, focus sulle pensioni e sul freno alla loro rivalutazione. E intanto l'inflazione sale al 5,4%.
- Prima pagina dedicata al derby di Milano, in scena questa sera tra Milan e Inter: "Nella notte di Halloween una partita storica. E da brividi". "Il rischio del Diavolo: finire a -10 dalla vetta. Il tabù dei nerazzurri: non vincono da 7 sfide".
- Kimi Antonelli si avvicina alla conquista del titolo piloti in F1. Nel Gp del Messico gli bastano due punti. Stasera le prove, domani la gara. Poi grande spazio al derby Milan-Inter, con "la paura del Diavolo": "È il Milan a rischiare tutto".
- "Brividerby" è il titolo di apertura che tiene insieme l'appuntamento per stasera per la sfida Milan-Inter e il fatto che sia Halloween.
- Il racconto delle proteste del 30 ottobre apre la prima pagina, con il titolo: "Generazione Maranza. Profondo Rosso". Poi un approfondimento sui padri italiani separati e sulle loro difficoltà.
- "Pensioni, maxi tagli alle rivalutazioni. Partite Iva, flat tax fino a 115mila euro" è il titolo d'apertura del quotidiano economico. Poi un approfondimento sui rincari di energia e carburanti che hanno fatto alzare l'inflazione al 5,4%.
- Apertura sulle manifestazioni di ieri, di lavoratori e studenti contro il carovita, a cui hanno preso parte un milione di persone: "Arrestate pure questi".
- "Onorevole Youssef" titola il quotidiano, spiegando che "il Campo Largo discute su una candidatura di Siher con Avs. Lucano lo lancia. Fratoianni frena. E lui va in corteo contro il governo". Editoriale di Sallusti: "Gli elettori dem sono più saggi dei loro politici".
- "Inflazione alle stelle e Pil fermo. Una marea in piazza contro Meloni" è il titolo scelto dal quotidiano, in riferimento alle proteste del 30 ottobre in tutta Italia. Poi focus sul Campo Largo che si mette in moto: "Basta aspettare".
- "Prezzi in tensione" il titolo scelto per oggi, con la descrizione di "piazze invase in tutta Italia contro guerra e carovita, a Roma e Torino cariche al termine dei cortei. L'Istat segnala l'impennata dell'inflazione mentre i salari non reggono il passo". Poi una notizia dalla Russia: "Chiude Novaya Gazeta: fondata con Gorbachev, ha vinto il Nobel per la Pace".
- "Procedere su una linea che ha stupito alleati e aversari, senza straparlare, è la via maestra per non smentire ciò che Meloni è", scrive il quotidiano in apertura. Poi diversi approfondimenti: dal Papa che ha votato alle elezioni americane di midterm, fino a "Safe, una seconda ocasione dall'Ue: all'Italia conviene chiedere i prestiti agevolati a cui ha rinunciato".
- Focus sul Campo Largo: "I soli Pd, M5S e Avs decidono sulle primarie per tutti Irritazione dei centristi esclusi, a rischio la coalizione". I cortei degli studenti? "Volto di Meloni a fuoco e sassi sui poliziotti".
- Apertura sul balzo dell'inflazione al 5,4% e sul conseguente allarme lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grande foto a centro pagina dal titolo: "Gli scontri e i fiori" per raccontare le proteste di venerdì. Poi anche la Manovra: "Giorgetti: adesso tocca alle banche. E Messina punge ancora il governo".
- "Compagni di classe" è il titolo scelto per raccontare le proteste del 30 ottobre: "La guerra, il carovita, il diritto allo studio, la questione razziale, la libertà di manifestare. Si riempiono ancora le piazze italiane, convocate per lo sciopero generalizzato dal sindacato di base. Ma conquistate da centinaia di migliaia di giovani decisi a riprendersi tutto".