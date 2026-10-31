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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 ottobre: la rassegna stampa

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Le proteste di venerdì contro il carovita dominano quasi tutte le aperture dei giornali di oggi, insieme al balzo dell'inflazione al 5,4%. E arriva il monito di Mattarella: "Tenore di vita di cittadini aggredito da inflazione e salari che non crescono". Intanto Papa Leone XIV ha votato alle elezioni midterm Usa. Sul fronte sportivo, attesa per il derby Milan-Inter di questa sera

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