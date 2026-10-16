Sciopero scuola, manifestazioni degli studenti in tutta Italia. FOTO

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Sciopero della scuola, cortei e manifestazioni degli studenti da Torino a Roma. FOTO

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Oggi incrociano le braccia docenti, dirigenti e personale ATA. Studenti e insegnanti protestano contro il carovita, la “scuola caserma”, ovvero il tetto agli studenti stranieri, e il degrado delle strutture scolastiche. Già ieri, durante le prime manifestazioni, tensioni in diverse città, da Milano a Napoli, fino a Torino

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