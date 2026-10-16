L'organizzazione fondata dall'attivista svedese Greta Thunberg ha indetto per la giornata di oggi cortei in decine di piazze italiane, da Roma a Bologna, Torino e Genova. Scopo dell'iniziativa è porre l'attenzione sulle ondate di caldo estremo che questa estate hanno causato oltre 30mila morti in Europa

Giornata di manifestazioni oggi, 16 ottobre, in occasione dello sciopero per il clima indetto da "Fridays for Future". In decine di città italiane sono previsti cortei e presidi organizzati dall'associazione per la difesa dell'ambiente fondata da Greta Thunberg. Come affermano i promotori, lo scopo della mobilitazione è in primo luogo quello di lanciare un messaggio sull'emergenza climatica testimoniata, sostengono, dalle ondate di caldo estremo che questa estate hanno causato oltre 30mila morti in Europa.

I promotori: "Non ci rassegniamo al clima caraibico"

"Non ci rassegniamo a un governo che ci invita ad abituarci al clima caraibico mentre annuncia di aumentare le estrazioni di gas e petrolio in Italia", si legge nell'avviso di convocazione della mobilitazione che vede sfilare gli attivisti per le strade delle principali città italiane. Per il "popolo di Greta" gli eventi di questa estate hanno reso ancora più evidente la "gravissima situazione" mentre i governi pensano a "fare guerre e profitti con armi e petrolio".

I principali cortei in programma

Tra le principali iniziative in agenda nella giornata di sciopero per il clima, a Torino è previsto un corteo in partenza alle 9:30 da Palazzo Nuovo mentre alle 18:00 è in programma un presidio in piazza Palazzo di Città. A Bologna il corteo sfila dalle ore 10:00 da piazza Maggiore al quale seguie un presidio alle 18:00 in piazza del Nettuno. A Milano, attivisti e volontari danno appuntamento per un presidio alle 17:30 in piazza della Scala. A Genova è indetto un presidio alle ore 17.30 in Largo Eros Lanfranco. Giornata di manifestazioni per il clima anche nella Capitale dove i Fridays for Future sfilano per un corteo in partenza dalle 17:00 da Piramide fino al Ministero dell'Ambiente.