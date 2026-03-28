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Earth Hour 2026, monumenti e palazzi spenti nel mondo. FOTO

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In tutto il pianeta si è svolta “L'Ora della Terra", la grande mobilitazione globale promossa dal Wwf, giunta alla sua ventesima edizione. Luci spente come gesto simbolico di attenzione verso il pianeta su monumenti, edifici, piazze e strade. Dal Partenone di Atene alla Porta di Brandeburgo di Berlino, fino alla Mole Antonelliana di Torino: ecco le immagini

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Table decorated with white eggs, a ceramic bunny, and a vase of flowers, creating a festive spring atmosphere

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