Earth Hour 2026, monumenti e palazzi spenti nel mondo. FOTO

In tutto il pianeta si è svolta “L'Ora della Terra", la grande mobilitazione globale promossa dal Wwf, giunta alla sua ventesima edizione. Luci spente come gesto simbolico di attenzione verso il pianeta su monumenti, edifici, piazze e strade. Dal Partenone di Atene alla Porta di Brandeburgo di Berlino, fino alla Mole Antonelliana di Torino: ecco le immagini
- Si è svolta oggi la "Earth Hour - L'Ora della Terra", la grande mobilitazione globale promossa dal Wwf, giunta alla sua ventesima edizione. Luci spente per un’ora come gesto simbolico di attenzione verso il pianeta. L'iniziativa coinvolge Paesi e città di tutto il mondo con lo spegnimento di monumenti, edifici, piazze e strade. Ecco il Partenone di Atene senza illuminazione.
- La Porta di Brandeburgo, simbolo della capitale tedesca Berlino, è stata spenta per un’ora. L'obiettivo è sensibilizzare sull'urgenza della crisi climatica e del riscaldamento globale, ricordando che anche un gesto semplice come spegnere le luci può contribuire al risparmio energetico e alla consapevolezza collettiva.
- Lo skyline di Doha, capitale del Qatar, prima e dopo lo spegnimento durante la campagna Earth Hour. Per il Wwf, le energie rinnovabili rappresentano la via d'uscita dalla crisi climatica e, allo stesso tempo, una scelta di pace: liberarsi dai combustibili fossili significa ridurre la dipendenza da Paesi segnati da dittature e conflitti.
- Anche il tempio buddhista di Wat Arun a Bangkok ha partecipato all’iniziativa. Earth Hour viene definita "la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura", nata vent'anni fa e oggi più necessaria che mai, in un mondo stretto tra emergenza climatica e guerre.
- Nel capoluogo piemontese sono state spente le luci sul ponte Gran Madre e sulla Mole Antonelliana. Restando in Italia, a Roma l'appuntamento centrale ha coinvolto la Fontana dell'Acqua Paola, al Gianicolo. Spente anche le luci del Colosseo e di San Pietro. Partecipano anche la Torre del Filarete del Castello Sforzesco di Milano, il Maschio Angioino a Napoli, Piazza San Marco a Venezia.
- La fontana di Cibele (in spagnolo fuente de Cibeles) in Plaza de Cibeles nella capitale spagnola, fotografata al buio durante la Earth Hour 2026, che si è svolta dalle 20:30 alle 21:30 ora locale in tutto il mondo.
- Una vista aerea mostra la Grande Moschea Baiturrahman, icona di Banda Aceh, dopo che le luci sono state spente durante la campagna ambientale Earth Hour 2026 (Photo by Andri Munazir/ZUMA Press Wire/Shutterstock).
- L'Arena di Pola, in Croazia.
- Il memoriale di guerra India Gate a Nuova Delhi, con le luci spente.