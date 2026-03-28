Earth Hour 2026, sessanta minuti al buio per il clima nel mondo

Appuntamento in Italia alle 20.30 di oggi, 28 marzo. Sessanta minuti di buio per sensibilizzare sulla crisi climatica. Il Wwf rilancia il messaggio: le energie rinnovabili sono la via per clima e pace. Città italiane come Roma, Milano, Bolzano e Assisi aderiscono spegnendo monumenti simbolo

Alle 20.30 di oggi, sabato 28 marzo, torna "Earth Hour - L'Ora della Terra", la grande mobilitazione globale promossa dal Wwf, giunta alla sua ventesima edizione. Per un'ora, cittadini, enti e istituzioni sono invitati a spegnere le luci come gesto simbolico, ma potente, di attenzione verso il pianeta. L'iniziativa coinvolgerà Paesi e città di tutto il mondo con lo spegnimento di monumenti, edifici, piazze e strade. L'obiettivo è sensibilizzare sull'urgenza della crisi climatica e del riscaldamento globale, ricordando che anche un gesto semplice come spegnere le luci può contribuire al risparmio energetico e alla consapevolezza collettiva.

Il messaggio del Wwf per l'edizione 2026 Per il Wwf, le energie rinnovabili rappresentano la via d'uscita dalla crisi climatica e, allo stesso tempo, una scelta di pace: liberarsi dai combustibili fossili significa ridurre la dipendenza da Paesi segnati da dittature e conflitti. Earth Hour viene definita "la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura", nata vent'anni fa e oggi più necessaria che mai, in un mondo stretto tra emergenza climatica e guerre. Potrebbe interessarti Clima, Onu: nel 2025 la Terra ha accumulato livelli di calore record