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Sciopero scuola 16 ottobre: chi si ferma oggi, i motivi e i possibili disagi

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Giornata di agitazione nel settore scolastico. Le mobilitazioni sono due: una a carattere nazionale e una limitata alle istituzioni scolastiche della provincia di Livorno

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Giornata di sciopero per la scuola. Due le mobilitazioni in programma oggi: una a carattere nazionale, proclamata dal sindacato SISA, e una limitata alle istituzioni scolastiche della provincia di Livorno, indetta dall’USB Pubblico Impiego Scuola. A darne comunicazione è stato, nei giorni scorsi, il ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM). 

Chi si ferma per lo sciopero della scuola

La mobilitazione a carattere nazionale interessa il personale docente, dirigente e ATA di tutti gli istituti italiani, sia di ruolo sia precario. Al centro della protesta ci sono i salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione, e il lavoro precario. Lo sciopero di Livorno coinvolge a sua volta docenti, personale educativo, ATA e dirigenti a tempo determinato e indeterminato.

Possibili chiusure e disagi

Lo sciopero non comporta la chiusura automatica degli istituti perché dipende dal numero di insegnanti e di operatori scolastici che decideranno di aderire alla mobilitazione o meno, scuola per scuola. Questo significa che in alcune scuole le lezioni potrebbero svolgersi normalmente, mentre in altre potrebbero esserci ingressi posticipati, uscite anticipate o altre modifiche dell'orario. Il consiglio è di monitorare le comunicazioni ufficiali della propria scuola nei giorni che precedono il 16 ottobre. Le informazioni possono essere date attraverso il registro elettronico, sul sito dell'istituto o con delle circolari inviate alle famiglie.

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