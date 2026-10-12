Delitto di Garlasco, cosa sappiamo dell’ex capitano dei Ris Marino

Sentito lo scorso 10 settembre, ai pm di Pavia che gli hanno chiesto "perché il 20 settembre" 2007 avesse effettuato nuovamente "le analisi sullo stesso campione", dati "i chiari doppi risultati del 19 settembre", Marino ha risposto: "Per voler ulteriormente approfondire". E ancora: "Dopo il risultato nullo che cosa ha fatto?". Marino: "Non ho nessun ricordo specifico. Se non c'è nessun dato, ci siamo fermati. Non posso escludere di aver fatto vedere anche a Fabbri o Avato (consulenti all'epoca della difesa Stasi, ndr) le due corse negative". E ha risposto "presumo di sì" alla domanda se ne avesse parlato con l'allora generale del Ris Luciano Garofano. Inizialmente Marino aveva detto che poteva essere "sbagliata la data" di quelle analisi e aveva parlato di un "bug" a un "sequenziatore", ma i pm gli hanno fatto notare che tecnicamente era una spiegazione impossibile e il colonnello ha dato loro ragione, confermando quelle due contro-analisi del 20 settembre.

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