Il 38enne, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato a a Porta a porta. "Se ci sono dei dubbi, è giusto rifare l'indagine e andare a verificare. Io non vedo errori nelle indagini. Sono due anni che andiamo avanti, una follia"

"La paura di essere vittima di un errore c'è assolutamente”. Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a Porta a porta, ha detto: "Se ci sono dei dubbi, se c'è qualcosa che non è stato svolto al 100%, magari sono stati anche commessi degli errori, è giusto rifare l'indagine e andare a verificare" anche se non ritiene che ce ne siano stati nelle indagini che lo hanno riguardato e da cui è stato archiviato nel 2016. Per il delitto di Garlasco è stato condannato a 16 anni l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi.

Sempio: “Non vedo errori nelle indagini”

"Francamente, per quello che è stato ad esempio il mio coinvolgimento anche nel 2016, - ha osservato Sempio - io non vedo errori nelle indagini". "Il pensiero che possa esserci un errore da qualche parte è possibile", perché "la giustizia comunque è amministrata da uomini e quindi - ha proseguito - possono sbagliare". Per questo "la paura di essere vittima di un errore assolutamente c'è. Ritengo che qualora uno degli elementi che oggi vengono puntati contro di me non venisse ritenuto spiegabile, quello secondo me sarebbe un errore. È difficile da far capire perché comunque sono passati quasi due anni. Per le persone questa è stata una vicenda che hanno visto in televisione, hanno seguito con interesse: colpi di scena e tutto. Però sono due anni che andiamo avanti, una follia".

Sempio: “Racconto non regge”

Il "racconto finale a me sembra tirato per i capelli”, aggiunge Sempio. "Questa mia ossessione per Chiara, data da video che avete la conferma che non sono stati visti"; "io che ci provo con lei al telefono addirittura magari minacciandola" e poi "qualche giorno dopo lei mi apre la porta di casa”, "oppure io che scavalco, aspetto nel cortile che lei faccia uscire i gatti che vengono ritrovati in casa". "Il risultato finale - è la sua conclusione - secondo me non regge”.