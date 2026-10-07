Un foglio di lavoro recuperato di recente dalla Procura di Pavia riporta ulteriori analisi del Dna eseguite nel 2007 sulla bici di Alberto Stasi. Dagli archivi del Ris emergono inoltre test e dati grezzi mai confluiti negli atti processuali, alimentando nuovi interrogativi sugli accertamenti svolti dopo l'omicidio di Chiara Poggi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuovi elementi emergono nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007. Tra gli atti acquisiti di recente dalla Procura di Pavia compare un documento del Ris di Parma che, secondo i consulenti dei pm, non sarebbe mai stato inserito nelle relazioni trasmesse agli investigatori dell'epoca.

Il foglio di lavoro mai depositato Si tratta di un "foglio di lavoro" recuperato l'11 settembre scorso negli archivi del Ris. Sul documento si dava conto di analisi su un campione di Dna, sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, indicato come "bu_p_bis", datato "26 settembre 2007" e quantificato in parte come "Dna umano" in parte come "Dna maschile". Il dettaglio è contenuto nell'ultima consulenza dei pm firmata dagli esperti Previderé e Grignani.

Le analisi oltre la relazione ufficiale I consulenti spiegano che "le operazioni di ispezione dei pedali" da parte del Ris, in particolare del capitano Alberto Marino, sono andate avanti anche oltre il 24 settembre 2007 (data del deposito della sua relazione), "generando numerosi altri prelievi con suffisso 'bu_p'", descritti nei verbali ma non accompagnati da tutta la documentazione tecnica emersa oggi dagli archivi. Potrebbe interessarti Garlasco, Sempio a Porta a Porta: "Non vivo più, sto chiuso in camera"

I test sul sangue e le incongruenze Dagli atti recuperati sono emersi anche dati grezzi relativi a due esiti nulli del 20 settembre 2007 mai depositati e contrastanti con un match del giorno prima con il Dna di Chiara Poggi. Gli stessi documenti contengono inoltre un appunto attribuito a Marino che fa riferimento a un Obti test, utilizzato per cercare sangue umano sulle tracce sui pedali, che avrebbe dato esito negativo. Di questa analisi, però, non c'è nulla nel fascicolo dell'epoca. Un elemento che si aggiunge a un quadro già complesso. Nella relazione del 24 settembre 2007, infatti, Marino aveva sostenuto che il Dna rinvenuto sui pedali appartenesse a Chiara Poggi "oltre ogni ragionevole dubbio" e aveva segnalato la presenza di microtracce di consistenza ematica risultate positive al test Combur.