L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Caso Garlasco. La Procura di Pavia ha fatto notificare, nei giorni scorsi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. E nel testo dell'invito a comparire compare una importante novità, una modifica del capo di imputazione.

Occhi puntati sulla guerra in Medio-Oriente, con il presidente degli Stati Uniti che ha recentemente ripostato sul proprio profilo di Truth una mappa dello Stretto di Hormuz in cui il braccio di mare conteso nel corso dell'attuale guerra contro l'Iran viene ribattezzato con un nome di fantasia. Nell'immagine si vedono anche delle petroliere con la bandiera a stelle e strisce che transitano in maniera apparentemente semplice proprio nello stretto.

Intanto Donald Trump avrebbe intrapreso una lunga telefonata con Vladimir Putin, che si è impegnato per una tregua nella guerra contro l’Ucraina. Il presidente russo ha lodato la “saggia decisione” del tycoon di estendere il cessate il fuoco che può contribuire a “dare una chance ai negoziati”. Putin si è poi detto pronto a una tregua con Kiev e Trump ha insistito nel sostenere che l'accordo sull'Ucraina è vicino.

In un momento storico così delicata giugne la denuncia di Repoters Sans Frontieres (Rsf), che denuncia: "Libertà di stampa a minimi storici nel mondo negli ultimi 25 anni", rilasciando l’annuale classifica.

Lo sport. Dopo la partenza dall’Albania lo scorso anno, anche l’edizione 16 del Giro d’Italia parte dall’estero. Tutto pronto, dunque, per la partenza del prossimo 8 maggio.

Veniamo alla maratona di New York che per la prima volta nella storia è stata chiusa in meno di due ore da due tra i più importanti interpreti attuali della disciplina, Sabastian Sawe e Yomif Kejelcha

Addio a Franco Botto, volto della tv anni Ottanta che grazie ad un noto spot pubblicitario era riuscito ad entrare nelle case e nei ricordi di tutti gli italiani a partire dal 1981. Scomparso all’età di 88 anni, non era un attore di professione ma un responsabile tecnico della Fincantieri di Riva Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante, Liguria.

La scienza piange la morte di John Craig Venter, celebre scienziato, conosciuto nel mondo accademico per esser stato tra gli autori del primo sequenziamento del genoma umano.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24