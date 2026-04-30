Il mondo della scienza piange una delle personalità più influenti in assoluto. All'età di 79 anni, infatti, è morto in California John Craig Venter, celebre scienziato conosciuto soprattutto per uno dei primi sequenziamenti del genoma umano, ottenuto nei primi anni 2000 attraverso una società da lui fondata, la Celera. Lo segnala, tra gli altri, il " New York Times ". "J. Craig Venter, CEO e presidente del J. Craig Venter Institute, è un biologo rinomato per i suoi contributi in genomica, tra cui il sequenziamento della prima bozza del genoma umano, del primo genoma umano diploide completo e la costruzione della prima cellula batterica sintetica", è quanto si legge nella sua biografia presente sul sito del John Craig Venter Institute.

Le indagini scientifiche

Venter, di fatto, è stato protagonista di una scoperta scientifica molto importante, considerando che il sequenziamento del genoma umano rappresenta il processo attraverso il quale si decifra il Dna, il codice genetico umano, determinando l’ordine dei nucleotidi, ovvero delle unità che lo compongono. I suoi programmi di ricerca e quelli del suo team, viene spiegato ancora nella sua biografia, si sono basati "sull'analisi continua del genoma umano, con particolare attenzione all'interazione tra il genoma e tutte le caratteristiche fisiche e al modo in cui questa si relaziona a malattie e salute". Ma anche sul microbioma umano, sui progressi della biologia sintetica, sulle malattie infettive e pure sulla "scoperta e la comprensione della diversità genetica negli oceani del mondo".

Gli studi e le esperienze in ambito scientifico

Venter, viene sottolineato ancora, "è stato un pioniere del concetto di test presintomatico abbinato al sequenziamento genomico approfondito per valutare la salute a lungo termine degli individui". Ha iniziato la sua formazione accademica dopo aver prestato servizio come infermiere della Marina in Vietnam, dal 1967 al 1968. Dopo aver conseguito la laurea in biochimica e ottenuto un dottorato di ricerca in fisiologia e farmacologia presso l'Università della California a San Diego, è stato nominato professore presso la State University of New York a Buffalo e il Roswell Park Cancer Institute. Nel 1984 si è trasferito presso il campus dei National Institutes of Health, dove ha sviluppato le sequenze espresse (EST), una strategia rivoluzionaria per la rapida identificazione dei geni. Nel 1992 ha fondato il "The Institute for Genomic Research (TIGR, ora parte del JCVI), un istituto di ricerca senza scopo di lucro, dove nel 1995 lui e il suo team decodificarono il genoma del primo organismo a vita libera, il batterio Haemophilus influenzae, utilizzando la nuova tecnica di sequenziamento denominata whole genome shotgun". Nel 1998 ha fondato Celera Genomics per sequenziare il genoma umano utilizzando nuovi strumenti e tecniche sviluppati da lui e dal suo team. Questa ricerca culmina proprio con la pubblicazione del genoma umano sulla rivista "Science" nel febbraio 2001.Con il suo team ha sequenziato anche i genomi del moscerino della frutta, del topo e del ratto. E' stato autore di oltre 280 articoli di ricerca ed insignito di numerose lauree honoris causa, onorificenze pubbliche e premi scientifici, tra cui la National Medal of Science degli Stati Uniti nel 2008, il Gairdner Foundation International Award nel 2002, il Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter Prize nel 2001 e il King Faisal International Award for Science. E' stato membro di numerose prestigiose organizzazioni scientifiche, tra cui la National Academy of Sciences, la National Academy of Medicine, l'American Academy of Arts and Sciences e l'American Society for Microbiology.