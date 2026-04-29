Aveva 88 anni ed era stato responsabile tecnico della Fincantieri di Riva Trigoso prima e assessore di Moneglia poi. I funerali il 30 aprile

Per tutti era il volto del Tonno Insuperabile, quello dei “170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Franco Botto si è spento all’età di 88 anni. Non era un attore di professione né un pescatore, ma un responsabile tecnico della Fincantieri di Riva Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante. Eppure è recitando con il cappello di lana in testa e la pipa in bocca che era riuscito a entrare nelle case e nei ricordi di tutti gli italiani a partire dal 1981.