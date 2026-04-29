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È morto Franco Botto, celebre volto del Tonno Insuperabile nella pubblicità degli anni '80

Cronaca
Foto dal web

Aveva 88 anni ed era stato responsabile tecnico della Fincantieri di Riva Trigoso prima e assessore di Moneglia poi. I funerali il 30 aprile

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Per tutti era il volto del Tonno Insuperabile, quello dei “170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Franco Botto si è spento all’età di 88 anni. Non era un attore di professione né un pescatore, ma un responsabile tecnico della Fincantieri di Riva Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante. Eppure è recitando con il cappello di lana in testa e la pipa in bocca che era riuscito a entrare nelle case e nei ricordi di tutti gli italiani a partire dal 1981.

Funerali il 30 aprile a Moneglia

Il rosario è stato fissato per le 19 di mercoledì 29 aprile, il funerale per il 30 aprile alle 10, sempre nella chiesa di Santa Croce a Moneglia, cittadina del Levante Genovese di cui Botto era stato anche assessore comunale, che oggi piange la sua scomparsa annunciata via social dal figlio Mattia, consigliere di maggioranza dello stesso comune.

Il sindaco: "Era un amico"

Cordoglio per la morte di Botto è stato espresso anche dal sindaco di Moneglia, Claudio Magro: “Franco era un amico, gli ero molto legato – ha detto il sindaco -. Ricordava sempre con simpatia l’esperienza dello spot televisivo, dal quale non si sarebbe mai aspettato tutto quel successo: chiunque lo riconosceva per strada. Era anche stato il mio allenatore di calcio quando giocavo nelle giovanili dell’Atletico Moneglia. Poi abbiamo collaborato a lungo in amministrazione".

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