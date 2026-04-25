L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Al via il Maxi Ponte di Primavera. Il lungo fine settimana che unisce il 25 aprile, Festa della Liberazione, al 1° maggio, Festa dei Lavoratori, si trasforma quest'anno in un maxi-ponte di dieci giorni che promette di essere uno dei periodi di maggiore mobilità dell'intero anno, secondo Anas.

Cronaca italiana. Potrebbe essere arrivata una svolta nel "giallo" dell’avvelenamento di una madre e di sua figlia a Pietracatella. Atteso un importante accertamento martedì prossimo, 28 aprile.

Notizie dall’estero. Il Segretario della Marina statunitense John Phelan è stato "rimosso" dal suo incarico a causa di divergenze interne. "Phelan non aveva capito di non essere lui il capo. Il suo compito è eseguire gli ordini ricevuti, non quelli che ritiene dovrebbero essere impartiti", riporta Axios dopo aver sentito una fonte informata sui fatti. Intanto Donald Trump, secondo Politico, avrebbe messo a punto un elenco dei membri della Nato suddividendoli in base ad un preciso criterio.

Lo sport. Coppa Italia: dopo le semifinali decise le due squadre che si affronteranno nell’ultimo atto del torneo.

Cultura e spettacolo. Il 23 aprile si è celebrata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Torna invece sul grande schermo per un appuntamento speciale, il 13 e il 14 maggio, Top Gun, il film drammatico ambientato nel mondo dei piloti della Marina degli Stati Uniti. La pellicola ha consacrato Tom Cruise tra i divi del cinema globale.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24