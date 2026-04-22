Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale

La Lazio raggiunge l’Inter in finale di Coppa Italia, superando l’Atalanta 3-2 dopo i calci di rigore in una partita equilibrata chiusa sull’1-1 nei 120 minuti dopo il 2-2 dell’andata.

I gol negli ultimi minuti

Succede tutto a partire dagli ultimi minuti dei tempi regolamentari, dopo un gol annullato a Ederson per fallo di Krstovic su Motta. La Lazio sblocca il risultato all’85’ con Romagnoli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma il grido di gioia della squadra di Sarri viene strozzato appena due minuti dopo da Pasalic.

Supplementari

Dopo appena 5 minuti dall’inizio dei tempi supplementari, Raspadori trova il gol del 2-1 di testa, ma la rete viene annullata a seguito di revisione del Var per fuorigioco di Zappacosta, autore dell’assist.

Motta eroe ai rigori

Si va quindi ai rigori per decidere la seconda finalista che raggiungerà l’Inter all’Olimpico il 13 maggio. E Motta diventa eroe: subisce il primo da Raspadori e poi ne para quattro di fila: a Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere. Alla Lazio bastano i gol di Isaksen e Taylor, dopo gli errori di Nuno Tavares e Cataldi, per arrivare in finale.