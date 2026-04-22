Top Gun e il sequel tornano al cinema per i 40 anni dall'uscita del cult con Tom CruiseCinema
La pellicola degli anni Ottanta con Tom Cruise torna in sala a maggio per un appuntamento che comprende la proiezione del sequel del 2022, a distanza di pochi giorni. I dettagli
Sono passati quarant'anni dall'uscita di Top Gun, il film drammatico ambientato nel mondo dei piloti della Marina degli Stati Uniti, pellicola che ha consacrato Tom Cruise tra i divi del cinema globale.
In onore del debutto al cinema del film di Tony Scott, nel 1986, il cult torna sul grande schermo per un appuntamento speciale, il 13 e il 14 maggio, evento annuciato nel trailer speciale realizzato ad hoc per l'anniversario.
I festeggiamenti proseguono poi, il 18 e il 19 maggio, con la programmazione nelle sale nazionali di Top Gun: Maverick, fortunato sequel del 2022 del film di Scott, che ha battuto molti record al box office nella stagione della sua uscita.
Una pellicola iconica
Tom Cruise ha chiamato all'appello i fan di Top Gun di tutto il mondo per tornare in sala a godere delle avventure aeree di Pete “Maverick” Mitchell, il personaggio che ha interpretato per due volte sul grande schermo e che gli ha dato notorietà mondiale negli anni Ottanta.
Quello di Top Gun, pellicola iconica che ha conquistato generazioni di spettatori, è un universo ancora da esplorare.
Hollywood e lo storico produttore Jerry Bruckheimer hanno deciso di scommettere nuovamente sul soggetto regalando al pubblico un terzo capitolo che è già molto atteso e nel quale tornerà Tom Cruise, l'anima della storia.
Il progetto, ancora in fase di pre-produzione non porterà la firma di Joseph Kosinski, regista che ha avuto grande peso nel successo di Top Gun: Maverick.
In attesa di sapere chi sarà il suo sostituto dietro la macchina da presa, è tempo di emozionarsi ancora una volta con i primi due capitoli della saga, eccezionalmente al cinema nel mese di maggio, mese in cui nel 1986 entrava in programmazione il primo Top Gun.
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Il nuovo trailer per l'anniversario
Paramount Pictures ha diffuso un nuovo trailer per celebrare l'anniversario di Top Gun e invitare il pubblico a rivedere la pellicola sul grande schermo a maggio.
Il trailer, disponibile in basso, punta sull'epicità della storia, l'eroismo dei piloti e il fascino dei protagonisti delle due pellicole, che condividono una parte del cast.
La clip alterna immagini del sequel a quelle del primo leggendario film, un'avventura che vede il coinvolgimento di grandi interpreti: da Kelly McGillis a Val Kilmer, presente con la sua ultima apparizione sullo schermo anche nel sequel, a Meg Ryan, Jennifer Connelly, Jon Hamm e i volti della giovane Hollywood lanciati proprio dal film del 2022, Glen Powell, Monica Barbaro, Miles Teller.
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