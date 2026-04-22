Sono passati quarant'anni dall'uscita di Top Gun, il film drammatico ambientato nel mondo dei piloti della Marina degli Stati Uniti, pellicola che ha consacrato Tom Cruise tra i divi del cinema globale . In onore del debutto al cinema del film di Tony Scott, nel 1986, il cult torna sul grande schermo per un appuntamento speciale, il 13 e il 14 maggio , evento annuciato nel trailer speciale realizzato ad hoc per l'anniversario. I festeggiamenti proseguono poi, il 18 e il 19 maggio , con la programmazione nelle sale nazionali di Top Gun: Maverick, fortunato sequel del 2022 del film di Scott, che ha battuto molti record al box office nella stagione della sua uscita.

Una pellicola iconica

Tom Cruise ha chiamato all'appello i fan di Top Gun di tutto il mondo per tornare in sala a godere delle avventure aeree di Pete “Maverick” Mitchell, il personaggio che ha interpretato per due volte sul grande schermo e che gli ha dato notorietà mondiale negli anni Ottanta.

Quello di Top Gun, pellicola iconica che ha conquistato generazioni di spettatori, è un universo ancora da esplorare.

Hollywood e lo storico produttore Jerry Bruckheimer hanno deciso di scommettere nuovamente sul soggetto regalando al pubblico un terzo capitolo che è già molto atteso e nel quale tornerà Tom Cruise, l'anima della storia.

Il progetto, ancora in fase di pre-produzione non porterà la firma di Joseph Kosinski, regista che ha avuto grande peso nel successo di Top Gun: Maverick.

In attesa di sapere chi sarà il suo sostituto dietro la macchina da presa, è tempo di emozionarsi ancora una volta con i primi due capitoli della saga, eccezionalmente al cinema nel mese di maggio, mese in cui nel 1986 entrava in programmazione il primo Top Gun.