Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24
Il referendum sulla riforma della giustizia domina le aperture dei giornali. Grande risalto anche alla guerra in Medio Oriente, ai missili lanciati dall’Iran e alle conseguenze economiche del conflitto. Spazio pure allo sport, tra calcio, ciclismo, sci e atletica
- “Giustizia, sfida sull’affluenza”, è il titolo centrale. In alto: “Missili su Israele; 100 feriti vicino al reattore. L’Iran punta anche una base Usa a 4.000 km”. Nella foto centrale, il ciclismo: “Cade, si ferisce, vince. L’irresistibile Pogacar”.
- Apertura sul voto: “Il referendum del giudizio”. Più in basso: “Super missili su base Usa, così l’Iran avverte il mondo”. Nella foto centrale: “Battocletti-Dosso, le azzurre d’oro”. Sotto: “Pogacar cade e poi vince la Sanremo”.
- “Riforma della giustizia, l’Italia va al voto”, è il titolo d’apertura. Nella foto centrale: “Torino è Libera. In cinquantamila alla marcia per sfidare le mafie”. Di lato: “I missili dell’Iran sulla base inglese”.